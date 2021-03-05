Евсеев: «Если Хабиб готов выйти на поле, честь ему и хвала»

Российский специалист Вадим Евсеев, известный по работе главным тренером «Уфы», поделился мнением о возможном дебюте бойца ММА Хабиба Нурмагомедова в футболе. Ранее спортсмен заявил о желании выступать за столичный «Спартак».

«Не воспринимаю это как шоу. Если Хабиб готов выйти на поле, честь ему и хвала. Мне было бы интересно увидеть, как он пробует себя в футболе», - гласит сообщение Евсеева в «Инстаграме».

Напомним, что Нурмагомедов выиграл все свои бои в UFC. На счету Хабиба 29 побед. В октябре прошлого года он заявил о завершении карьеры бойца.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков после 20 туров. Столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на семь баллов.