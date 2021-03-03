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​Хабиб заявил, что хотел бы сыграть за «Спартак»

03 Марта 2021, 19:51,

Хабиб Нурмагомедов в программе «КраСава» ответил на вопрос, в составе какой российской команды он хотел бы дебютировать в футболе. Как известно, в январе боец объявил о желании начать карьеру футболиста на профессиональном уровне.

«Наверное, за «Спартак». Это народная команда. Думаю, отец тоже хотел бы, чтобы я за «Спартак» сыграл. Для этого мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок, килограммов шесть-семь я бы сбросил. Попробовать хотел бы», - рассказал Хабиб автору программы Евгению Савину.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулнамап ушёл из жизни в июле прошлого года. Он был болельщиком «Спартака».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Хабиб Нурмагомедов
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