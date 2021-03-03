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Спасибо, Дяденька: В память о Юрии Розанове

03 Марта 2021, 16:03,

На 59-м году жизни скончался мой любимый комментатор – Юрий Розанов. Просите, если этот текст будет слишком личным. Как когда-то мой дед рассказывал о легендарных эфирах Озерова, так и я буду бубнить своему внуку, если он полюбит футбол, что был такой выдающийся комментатор Юрий Розанов. Этот текст – в память о Юрии Альбертовиче.

Лет 15-20 назад футбольные трансляции были элитарным продуктом. Это сейчас мы можем легко посмотреть всё – каналов и источников просто завались. Тогда же каждый футбольный лайв был настоящим праздником, а комментатор имел какой-то полубожественный статус, соединяющий тебя, простого провинциального паренька, с футбольными звёздами. И был среди них дяденька, который знал, как мне казалось, абсолютно всё. Юрий Розанов – так его звали. Я ещё не знал, как он выглядит, но представлял его таким добрым и улыбчивым мужичком, который, приобняв, рассказывает мне о том, почему «Реал» сейчас самый сильный, а «Манчестер Юнайтед» немного не хватает в атаке. Таким он и оказался на самом деле. Добрым, интеллигентным и каким-то запредельно душевным.

Розанову не нужно было орать (он кажется и не умел этого делать), не нужно было юморить, не нужно было придумывать какие-то странные словечки – он просто был собой. Человеком, который всей душой обожал футбол.

Есть у меня такая слабость – я могу часами слушать умных и начитанных людей. Понять это несложно, хватит буквально пары фраз. Розанов – интеллигент в высшей степени. Даже матч «Амкар» - «Терек» он мог превратить в лекцию, филигранно вставляя цитаты из классиков и житейские мудрости в описание этого, сами понимаете, скучноватого матча.

«С годами всё сложнее сокращать мысль до трёх слов. Понимаю, почему не любят, многим это кажется заумью, а люди не хотят думать, им надо, чтобы настраивались на их волну».

Розанов всегда относился к своей работе максимально ответственно. Я не помню ни одного эфира, где Юрий Альбертович был бы безучастным. Он чувствовал ответственность перед зрителем. Понимал, что хотя бы несколько человек слушают его, а он не мог подвести своих слушателей. Это вне его природы.

В начале 10-х Розанов стал озвучивать футбольный симулятор FIFA, и как же круто у него это вышло. Это были единственные годы, когда я не переключал русскоязычных комментаторов на английских. Потому что того же Черданцева слушать просто невозможно, но не о нем речь.

«Вот это форвард, вот это настоящий форвард, да? Бьет он обычно не издалека, как и положено нападающему, но очень редко промахивается», «Сердце «Челси», диспетчер «Челси» - Фрэнк Лэмпард», - эти фразы отпечатались буквально на подкорке.

Розанов почти всю свою карьеру проработал на НТВ-Плюсе, а в 2012-м уехал на Украину, где сразу же заслужил любовь местной аудитории. Будучи уже весьма авторитетным комментатором, Юрий Альбертович не стеснялся спрашивать у своих украинских коллег особенности местного футбола. Он досконально изучал всё – халтурить он просто не мог.

В 2014-м он вернулся в Россию, по понятным причинам, став работать на «Матч ТВ». В комнате «8-16» он был настоящим гуру, мэтром, которого любили абсолютно все. «Дяденька» - так называли его коллеги.

В 2019-м у Юрия Альбертовича диагностировали рак: «Не думаю ни про какую пенсию, вы что! Либо помру, либо буду работать. Про так называемый заслуженный отдых даже мыслей нет. Хочу трудиться дальше!». И в ноябре 2019-го он снова вышел в эфир вместе с Константином Геничем, которого он, к слову, привел на «Матч ТВ».

Розанов – невероятно светлый человек, чьим мужеством можно лишь восхищаться. Одно из его последних интервью было в феврале 2020-го.

 


Светлая память, Юрий Альбертович! Спасибо Вам!

Максим МАЛЮКОВ
Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Юрий Розанов
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Комментарии (3)
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2
Admiral
03 Марта 2021, 18:23

Да, замечательный комментатор был... Светлая память, спите спокойно...

1
Роман Мамедов
03 Марта 2021, 17:55

покойтесь с миром Юрий. 14 марта моему папе год со смерти. как же плохо весной терять лучших людей((((

2
Spirit
03 Марта 2021, 17:07

Таких больше нет!
Очень жаль, что его ученики так любят себя в футболе, а не футбол!
Покойся с миром!

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