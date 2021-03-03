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​Бохинен в шоке от российских водителей

03 Марта 2021, 14:31,

Эмиль Бохинен в интервью sport24 поделился своими эмоциями по поводу ситуации на дорогах в российской столице.

«Да это просто сумасшествие! Здесь некоторые водители даже не соблюдают правила дорожного движения, в Норвегии такого нет», - рассказал Бохинен.

Напомним, Эмиль Бохинен перебрался в ЦСКА из норвежского «Стабека» в зимнее трансферное окно. По данным портала transfermarkt, московский «армейцы» заплатили за полузащитника полтора миллиона евро.

Бохинен пока ещё не успел дебютировать в футболке ЦСКА. В кубковой игре против хабаровского СКА норвежец просидел в запасе, а на матч РПЛ против «Локомотива» полузащитник не был заявлен.

ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице российского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Эмиль Бохинен
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