​Бохинен в шоке от российских водителей

|
03 Марта 2021, 14:31,
|
|
Эмиль Бохинен в интервью sport24 поделился своими эмоциями по поводу ситуации на дорогах в российской столице.
«Да это просто сумасшествие! Здесь некоторые водители даже не соблюдают правила дорожного движения, в Норвегии такого нет», - рассказал Бохинен.
Напомним, Эмиль Бохинен перебрался в ЦСКА из норвежского «Стабека» в зимнее трансферное окно. По данным портала transfermarkt, московский «армейцы» заплатили за полузащитника полтора миллиона евро.
Бохинен пока ещё не успел дебютировать в футболке ЦСКА. В кубковой игре против хабаровского СКА норвежец просидел в запасе, а на матч РПЛ против «Локомотива» полузащитник не был заявлен.
ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице российского чемпионата.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Эмиль Бохинен