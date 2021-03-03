Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове

В среду, третьего марта, ушел из жизни популярный футбольный комментатор Юрий Розанов. В память о Юрии Альбертовиче поединки 21-го тура российской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Розанов долгое время боролся с онкологической болезнью. Прошлым летом он заявлял, что идет на поправку, однако спустя некоторое время его состояние ухудшилось.

Юрий Альбертович начал работать комментатором в 1996-м году. В 2012-м году он стал обладателем премии ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.