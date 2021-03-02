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Баринов: «Через пять лет вижу себя где-нибудь в Европе»

02 Марта 2021, 22:27,

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, где видит себя через пять лет.

«Не буду загадывать, но где-нибудь в Европе. Это цель. Бороться за золото в России или играть за условный «Эвертон»? Играть за «Эвертон». В России я уже становился чемпионом», - цитирует Баринова пресс-служба клуба.

24-летний Баринов сыграл лишь пять матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги и забил один гол. Дмитрий пропустил около полугода из-за серьезной травмы колена.

Российский полузащитник является воспитанником «Локомотива», а его действующее соглашение с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Дмитрий Баринов
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