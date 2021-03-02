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Акинфеев в третий раз стал отцом

02 Марта 2021, 21:38,

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом.

«Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!» - сообщает пресс-служба «армейцев».

Напомним, что Акинфеев заболел ОРВИ и пропустил последний матч ЦСКА. Ожидается, что голкипер вернётся в строй к матчу с «Зенитом».

34-летний россиянин сыграл двадцать шесть матчей за ЦСКА во всех турнирах нынешнего сезона, пропустил двадцать пять голов и девять игр отстоял на ноль. Действующее соглашение Акинфеева с клубом будет действовать до 30 июня 2022 года.

Напомним, что Акинфеев является воспитанником ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Игорь Акинфеев
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