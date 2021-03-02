Романцев - об операции на сердце: «Врач говорит, чудом успели»

Известный тренер Олег Романцев, ранее работавший наставником московского «Спартака» и сборной России, дал комментарий после операции на сердце. Его слова приводит «РБК-Спорт».

«Чувствую себя хорошо. Врач говорит, чудом успели - я поздно обратился, предынфарктное состояние было. Не обращал внимания, думал, возраст», - сказал 67-летний легедарный специалист.

Олег Иванович большую часть игровой карьеры провел за «Спартак». Он выступал на позиции центрального защитника.

После завершения карьеры футболиста Романцев долгое время занимал пост наставника «красно-белых». Тренер возглавлял столичный коллектив с 1989-го по 1995-й и с 1997-го по 2003-й год.