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Романцев - об операции на сердце: «Врач говорит, чудом успели»

02 Марта 2021, 11:19,

Известный тренер Олег Романцев, ранее работавший наставником московского «Спартака» и сборной России, дал комментарий после операции на сердце. Его слова приводит «РБК-Спорт».

«Чувствую себя хорошо. Врач говорит, чудом успели - я поздно обратился, предынфарктное состояние было. Не обращал внимания, думал, возраст», - сказал 67-летний легедарный специалист.

Олег Иванович большую часть игровой карьеры провел за «Спартак». Он выступал на позиции центрального защитника.

После завершения карьеры футболиста Романцев долгое время занимал пост наставника «красно-белых». Тренер возглавлял столичный коллектив с 1989-го по 1995-й и с 1997-го по 2003-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Олег Романцев
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