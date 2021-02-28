​Мозес: «Говорю друзьям, что «Спартак» - российский «Манчестер Юнайтед»

Виктор Мозес дал интервью пресс-службе «Спартака», в котором рассказал, что он говорит о московском клубе своим друзьям.

«Говорю им, что это российский «Манчестер Юнайтед». Большой клуб, где создана семейная атмосфера», - приводятся слова Мозеса на сайте «Спартака».

Виктор Мозес выступает за «Спартак» на правах аренды, контракт нигерийского футболиста принадлежит «Челси». В десяти матчах за «красно-белых» Мозес записал на свой счёт один гол и один результативный пас.

В последний день зимы «Спартак» сыграет в чемпионате России против «Рубина». Игра стартует в два часа дня по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.