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​Мозес: «Говорю друзьям, что «Спартак» - российский «Манчестер Юнайтед»

28 Февраля 2021, 12:37,

Виктор Мозес дал интервью пресс-службе «Спартака», в котором рассказал, что он говорит о московском клубе своим друзьям.

«Говорю им, что это российский «Манчестер Юнайтед». Большой клуб, где создана семейная атмосфера», - приводятся слова Мозеса на сайте «Спартака».

Виктор Мозес выступает за «Спартак» на правах аренды, контракт нигерийского футболиста принадлежит «Челси». В десяти матчах за «красно-белых» Мозес записал на свой счёт один гол и один результативный пас.

В последний день зимы «Спартак» сыграет в чемпионате России против «Рубина». Игра стартует в два часа дня по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес
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Комментарии (1)
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0
ингерман
28 Февраля 2021, 12:53

ай..
у армянского радио спрашивают..
- как из дворняжки муму сделать свиную отбивную..
долго думали.. через 2 часа ответили..
- это пжлста к северокорейским товарищам.. )))

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