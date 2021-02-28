​Мозес рассказал, почему не сработался с Моуринью

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28 Февраля 2021, 12:24,
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Виктор Мозес в интервью пресс-службе «Спартака» не включил Жозе Моуринью в пятёрку лучших тренеров, с которыми ему посчастливилось поработать. Нигерийский футболист ответил на вопрос, почему ему не удалось сработаться с Особенным, ныне возглавляющим «Тоттенхэм».
«Жозе - крутой профи, уважаю его заслуги. Но так бывает, что между игроком и тренером не возникает нужный контакт. В итоге я старался на тренировках, хотел играть, но у Моуринью было другое мнение», - поделился своим мнением Мозес.
Стоит сказать, что под руководством Жозе Моуринью Виктор Мозес провёл на поле только восемь минут. Это случилось в матче за Суперкубок Англии, в котором «Челси» проиграл «Арсеналу» с минимальным счётом 0:1.
Виктор Мозес по-прежнему принадлежит «Челси», но выступает за «Спартак» в рамках аренды с правом выкупа.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Челси, Жозе Моуринью, Виктор Мозес