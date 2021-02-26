​Англия примет Евро-2020, стал известен новый клуб Доменико Тедеско, а Абрамович покупает крутого игрока для «Челси» - в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, почему планы по проведению чемпионата Европы снова могут измениться, где Доменико Тедеско продолжит карьеру тренера, и какого топ-игрока покупает для «Челси» Роман Абрамович. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Англия примет Евро-2020

В УЕФА опровергают имеющиеся планы по проведению чемпионата Европы в одной стране, однако слухи всё появляются и появляются. По данным СМИ, представители многих стран считают, что если проводить Евро со зрителями даже с частичным заполнением трибун, то активное перемещение людей между европейскими городами станет эпидемиологической бомбой замедленного действия.

Англия готова принять весь турнир у себя. Внедрение массовой вакцинации ставит Великобританию в выгодное положение на случай, если УЕФА действительно поймёт, что проведение турнира в двенадцати городах небезопасно.

В настоящий момент УЕФА не хочет отказываться от первоначального плана, поэтому организация и опровергает все слухи. Однако пресса пишет о том, что УЕФА занимает выжидательную позицию, оценивая эпидемиологическую обстановку. Если существенного прогресса до апреля не будет, то могут быть приняты шаги по переносу чемпионата Европы в Англию. По слухам, в УЕФА уже подсознательно понимают, что провести Евро в двенадцати городах с надлежащим уровнем безопасности невозможно.

Условие Алабы – смена амплуа

Давид Алаба уже успел объявить, что продлевать контракт с «Баварией» он не будет. Австриец решил принять новый вызов в другом клубе. Если верить данным из СМИ, одно из условий Алабы в переговорах с потенциальными клубами связано с его амплуа. Давид хочет выступать не слева или в центре обороны, а в центре полузащиты, что он тоже умеет делать. Главными претендентами на подписание Алабы остаются «Реал» и «ПСЖ».

Назван новый клуб Тедеско

Доменико Тедеско осталось провести в качестве главного тренера «Спартака» ровно одиннадцать матчей. Немецкий специалист ещё в декабре объявил о том, что продлевать контракт с московским клубом он не будет. По слухам, следующим клубом Тедеско станет «Шальке», переживающий трудные времена (в двадцати двух турах Бундеслиги команда отпраздновала одну победу). Доменико уже работал с «кобальтовыми» с лета 2017 года по весну 2019 года и якобы будет не прочь вернуться.

Абрамович не позволил Грановской вернуть Сарри в «Челси»

В Италии на неделе сообщили о том, что Маурицио Сарри мог вернуться в «Челси» после того, как в прошлом месяце в отставку по причине неудовлетворительных результатов был отправлен Фрэнк Лэмпард. Якобы кандидатуру Сарри предлагала директор лондонского клуба Марина Грановская, но владелец Роман Абрамович выступил против. В итоге, как известно, команду принял немецкий специалист Томас Тухель.

Абрамович покупает топ-игрока

И ещё один слух с участием российского владельца «Челси». Лондонский луб серьёзно потратился на трансферы прошлым летом, но особых результатов пока нет. Поговаривают, что Роман Абрамович готов снова достать чековую книжку ради нового тренера команды Томаса Тухеля. Владелец «Челси» якобы уже одобрил подписание нападающего Эрлинга Холанна. Абрамович понимает, что это может быть разумное вложение средств на долгосрочную перспективу.