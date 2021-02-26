Дюков: «У нас уже создан рейтинг арбитров»

Президент РФС Александр Дюков объявил о нововведении, которое поможет объективнее оценивать работу арбитров на матчах российской Премьер-лиги

- У нас уже создан рейтинг, и мы по нему каждые полгода будем принимать решения по отстранению арбитров или исключению из списков на обслуживание РПЛ, - цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Глава футбольного союза также прокомментировал отстранения некоторых судей, которые по его словам, были наказанием для рефери. Владислав Безбородов и Михаил Вилков возвращаются после отбытия срока отстранения от работы, сдав необходимые нормативы. Также Александр Дюков обещает заменять аутсайдеров рейтинга молодыми судьями.