​РПЛ хочет ужесточить лицензирование клубов

РПЛ хочет ужесточить правила лицензирования клубов во избежание таких ситуаций, как с «Тамбовом». Об этом представителям СМИ рассказал глава РПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, из-за серьёзных финансовых трудностей «Тамбов» мог исчезнуть с футбольной карты России, даже не доиграв нынешний сезон. К счастью, избежать такого сценария удалось, но клубу пришлось, по сути, собирать новую команду прямо перед возобновлением сезона за счёт аренд.

Прядкин сообщил, что РПЛ хочет участвовать в процессе лицензирования клубов. Идея в том, чтобы лига проверяла заявки клубов до того, как это делает РФС.