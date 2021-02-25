Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​РПЛ хочет ужесточить лицензирование клубов

25 Февраля 2021, 17:30,

РПЛ хочет ужесточить правила лицензирования клубов во избежание таких ситуаций, как с «Тамбовом». Об этом представителям СМИ рассказал глава РПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, из-за серьёзных финансовых трудностей «Тамбов» мог исчезнуть с футбольной карты России, даже не доиграв нынешний сезон. К счастью, избежать такого сценария удалось, но клубу пришлось, по сути, собирать новую команду прямо перед возобновлением сезона за счёт аренд.

Прядкин сообщил, что РПЛ хочет участвовать в процессе лицензирования клубов. Идея в том, чтобы лига проверяла заявки клубов до того, как это делает РФС. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Прядкин
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