Уткин отреагировал на возвращение Промеса в «Спартак»

Бывший футбольный комментатор, а ныне известный блогер Василий Уткин поделился мнением относительно возвращения голландского полузащитника Куинси Промеса в московский «Спартак».

«Промес очень быстро поверит в то, что он здесь главный, что на него делается ставка. Его задача в том, чтобы постараться завоевать место в ЛЧ. Если это получится, то снимет все вопросы о рентабельности его возвращения», - заявил Уткин на своем канале в Youtube.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с «Аяксом» переход 29-летнего полузащитника. Сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро. Она может увеличиться за счет различных бонусов.

Промес играл за «красно-белых» с 2014-го по 2018-й год. Куинси помог команды выиграть чемпионский титул в 2017-м году.