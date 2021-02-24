Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​«Герой вернулся»: «Спартак» опубликовал видео о Промесе

24 Февраля 2021, 16:17,

Куинси Промес возвращается в «Спартак». Пресс-служба «Аякса» уже объявила о достижении договорённости по трансферу форварда за 8,5 миллиона евро и 2,5 миллиона евро в качестве возможных бонусных выплат. А пресс-служба москвичей, тем временем, успела опубликовать видео, посвящённое Промесу.

«Герой вернулся в город! Куинси, мы тебя ждали!» - так называется видео, опубликованное на канале «Спартака»  в YouTube.

 

Напомним, что Куинси Промес уже носил красно-белую футболку «Спартака». Форвард провёл в команде четыре сезона, прежде чем оставить её летом 2018-го года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола