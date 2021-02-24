​«Герой вернулся»: «Спартак» опубликовал видео о Промесе

Куинси Промес возвращается в «Спартак». Пресс-служба «Аякса» уже объявила о достижении договорённости по трансферу форварда за 8,5 миллиона евро и 2,5 миллиона евро в качестве возможных бонусных выплат. А пресс-служба москвичей, тем временем, успела опубликовать видео, посвящённое Промесу.

«Герой вернулся в город! Куинси, мы тебя ждали!» - так называется видео, опубликованное на канале «Спартака» в YouTube.

Напомним, что Куинси Промес уже носил красно-белую футболку «Спартака». Форвард провёл в команде четыре сезона, прежде чем оставить её летом 2018-го года.