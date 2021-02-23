​Карпин отреагировал на уход Ерёменко

Валерий Карпин отреагировал на уход из команды полузащитника Романа Ерёменко. Главный тренер «Ростова» сделал по этому поводу публикацию на своей страничке в Instagram.

«Ромчик, спасибо за всё. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Ещё один сынок нас покидает», - написал Карпин.

Напомним, во вторник «Ростов» объявил о расторжении контракта с Романом Ерёменко по обоюдному согласию. Клуб пошёл навстречу футболисту, захотевшему уйти.

Роман Ерёменко выступал за «Ростов» на протяжении двух лет. За этот период финский полузащитник провёл сорок восемь матчей, забил десять голов и отдал семь результативных передач на партнёров.