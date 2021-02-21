Слуцкий: «Оценку сборам всегда дает сезон»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги сборов.

«В целом выполнили что планировали. Оценку сборам всегда дает сезон. Мы поработали, подготовились, а насколько качественно, покажут официальные матчи», - цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

В воскресенье, 28 февраля, подопечные Слуцкого в Москве сыграют против «Спартака», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.

После девятнадцати туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от пятого места на четыре зачетных балла.