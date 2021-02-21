Слуцкий: «Оценку сборам всегда дает сезон»

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21 Февраля 2021, 23:37,
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги сборов.
«В целом выполнили что планировали. Оценку сборам всегда дает сезон. Мы поработали, подготовились, а насколько качественно, покажут официальные матчи», - цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.
В воскресенье, 28 февраля, подопечные Слуцкого в Москве сыграют против «Спартака», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.
После девятнадцати туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от пятого места на четыре зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Леонид Слуцкий