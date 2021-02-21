​В «Спартаке» рассказали о ситуации с новым тренером

Глава департамента «Спартака» по коммуникациям Антон Фетисов дал комментарий по поводу ситуации с тренером. Видео со словами Фетисова появилось на канале «Футбольный Биги» в YouTube.

Как известно, Доменико Тедеско покинет клуб в конце сезона. Немецкий специалист решил не продлевать свой контракт из-за желания проводить больше времени с семьей.

«Тедеско предложил назначить главным своего ассистента Хинкеля? Я не думаю, что это была шутка. Потому что Хинкель в отсутствии Тедеско провёл много матчей на тренерской скамье «Спартака». Не знаю, собираются они уходить вместе или нет. На мой взгляд, это была не шутка, а рациональное предложение со стороны Тедеско.

Назначить Хинкеля? От самого Хинкеля я не слышал ничего о желании больше времени проводить с семьей. Тренерский вопрос возникнет у нас позже, в марте. В данный момент «Спартак» не ищет тренера, мы сконцентрированы на том, чтобы эффективно продолжить сезон. Предметно поиск тренера пока не ведётся, но, возможно, скоро мы начнём работать над этим вопросом.

Судьба штаба Тедеско? Мы предметно не обсуждали ситуацию с каждым из них. Они могут уйти все вместе, но если кто-то захочет остаться, будем это рассматривать. Тренера по физподготовке мы предложим новому тренеру, потому что это большой профессионал.

Критерии при выборе нового тренера? Это вопрос, прежде всего, к Дмитрию Попову. В марте он презентует спортивную стратегию на три года. Какими будут принципы подбора, станет понятно чуть позже. Но это не будет поиск комфортного человека, которым удобно управлять.

Сетьен? Я не готов сейчас сказать, не в этом дело. Для «Спартака» в ближайшие годы на первом месте будут титулы.

«Спартак» возглавит иностранец из-за слабой отечественной школы? Вероятнее всего, да», - сказал Фетисов.