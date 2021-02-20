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Первушин: «3-4 матча уйдёт на становление какой-то игры, чтобы «Тамбов» был похож на команду»

20 Февраля 2021, 10:51,

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин на клубном канале в YouTube подвёл итоги зимних сборов.

- Вообще это были такие самые запоминающиеся сборы, потому что информации было очень много, информация постоянно менялась от снятия до участия. Поэтому было очень сложно как футболистам, так и нам, тренерам. В Кубок и чемпионат будем заходить новой командой, практически с чистого листа будем участвовать. Еще есть время доукомплектоваться.

Будет соблюден спортивный принцип. Когда еще клуб «Тамбов» будет играть в Премьер-лиге, нам никто не скажет, поэтому хорошо. Это возможность поработать на самом высоком уровне, может быть, зарекомендовать себя ребятам, проявить на этом уровне, здесь можно найти много положительных моментов. Я думаю, что 3-4 матча уйдет на становление какой-то игры, чтобы мы были похожи на команду. Новая линия обороны, более-менее сбалансированная линия полузащиты, даже немного вроде бы наигранная линия нападения. Но тревожит линия обороны, потому что ребята, которые у нас были с прошлого года, Никита Чичерин, Виталий Шахов, Антон Килин, которые были с нами и на первом сборе, и на втором, к сожалению, покинули клуб, пожелаем им удачи и дальнейших карьерных успехов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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