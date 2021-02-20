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Мозес: «В «Спартаке» работа на сборах потяжелее, чем в «Челси» и «Интере»

20 Февраля 2021, 00:58,

Полузащитник Виктор Мозес сравнил сборы «Спартака», «Челси» и «Интера».

«Если честно, в «Спартаке» работа потяжелее. Но в целом подготовка похожая: на предсезонке ты должен прыгать выше головы, делать что-то сверх обычных нагрузок», - цитирует Мозеса «Спорт-Экспресс».

30-летний нигериец сыграл девять матчей за «красно-белых» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что Мозес выступает за «Спартак» на правах аренды, московский клуб имеет право выкупить Виктора у «Челси» в конце сезона. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Челси, Интер Милан, Виктор Мозес
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