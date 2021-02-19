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«Уфа» подписала бурундийского полузащитника

19 Февраля 2021, 13:16,

Бурундийский хавбек Парфе Бизоза, выступавший в чемпионате Норвегии за «Олесунн», перебрался в российскую Премьер-лигу. Новым местом работы 21-летнего футболиста стала «Уфа».

Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2024-го года. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Бизоза является воспитанником академии клуба «Равн». В сезоне-2020 полузащитник принял участие в 23 поединках чемпионата Норвегии, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уфа, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Парфе Бизоза
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