Закупка ЦСКА, интересные аренды «Ростова», круговорот защитников в «Баварии»: Трансферы и слухи недели

Интересное дело, в Европе трансферное окно закрылось, а новостей интересных появляется чуть ли не больше, чем в январе. При этом, подтверждаются летние трансферы, не просто муссируют слухи. В России тоже хватает интересного. Клубы РПЛ ударились в арендные соглашения, некоторые из них очень интересные. Так, стали известны подробности сделки «Локомотива» и «Ростова» по Роману Тугареву. «Евро-футбол.ру» собрал всё самое интересное за третью неделю февраля в традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

ЦСКА укрепил полузащиту и атаку

Загадка: зимой и летом одинаково активен на трансферном рынке. Правильно, ЦСКА. Промашки в летней селекции заставили «армейцев» очищаться (Гайч, Бийол, Бистрович, Нисимура) и одновременно обновляться. Ничего нового ЦСКА не внёс, в начале недели закрыв сделки по Эмилю Бохинену и Саломону Рондону. На бумаге всё просто прекрасно. За перспективного норвежца «армейцы» выиграли знатную конкуренцию, заинтересован футболиста и его агента перспективностью проекта. Хочется верить, что 21-летний Бохинен станет для ЦСКА смесью Эльма и Вернблума. По крайней мере, такие характеристики заявил «Стабек».

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Саломон Рондон в атаку – вариант прекрасный. «Армейцам» как раз не хватало таранного форварда с серьёзным европейским опытом. Венесуэльский нападающий даже на просторах АПЛ не затерялся, выступая за «Ньюкасл». А был ещё успешный отрезок карьеры, когда Рондон играл за «Зенит» и «Рубин». В общем, на адаптацию времени Саломону практически не потребуется. Рондон приехал в аренду, поэтому доказывать должен с ходу. Конкуренция в атаке ЦСКА весной будет очень серьёзной. Сейчас даже кажется, что Чалов и Шкурин сильно рискуют присесть на скамейку запасных.

Занятные аренды «Ростова»

Валерий Карпин попробует заменить Элдора Шомуродова гамбийским нападающим Али Соу. Довольно экзотическую аренду «Ростов» оформил. Нашли форварда в софийском ЦСКА. В прошлом сезоне форвард провёл за болгарских «армейцев» 32 матча, отличившись восемь раз. Довольно средняя результативность, но Карпин умеет раскрывать таланты. Аренда Али Соу ростовчанам обойдётся в 500 тысяч евро, ещё за 3 миллиона форварда можно будет выкупить в дальнейшем. Соу уже осваивается в «Ростове», выбрал игровой номер 20.

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Совсем недавно «Ростов» выкупил у «Локомотива» Романа Тугарева за 15 миллионов рублей. Рублей! Шикарная сделка, очень выгодная для ростовчан. Но тут инсайдерский телеграм-канал слил условия аренды Тугарева в «Ростов» и оказалось, что для «Локомотива» эта продажа стала самым выгодным вариантом. Дело вот в чём: южане абсолютно бесплатно арендовали Тугарева и, если бы «Локо» отказался продлить аренду на год – заплатил бы «Ростову» 15 млн рублей. Если бы Тугарев сыграл 10 матчей в сезоне-2021/22, то 15 млн рублей снова уходят «Ростову». Если бы «Локо» потом смог продать Тугарева за сумму от миллиона евро, то 20 процентов трансфера отходят «Ростову». Такой он, бизнес по-русски.

Европейские чемпионаты

«Бавария» подтвердила две летние сделки по защитникам

Два летних трансфера анонсировала мюнхенская «Бавария». Команда, выигравшая все шесть трофеев сезона, ещё усилится одним из самых перспективных защитников мира. Дайо Упамекано сменит «Лейпциг» на «Баварию» летом. Мюнхенцы активировали сумму отступных, заплатив за француза 40 миллионов евро. Сам защитник подписал долгосрочный контракт до лета 2026-го года. Руководство «Баварии» заявило, что выиграна серьёзная борьба у топ-клубов АПЛ. Дайо Упамекано решил продолжить карьеру в родной Бундеслиге.

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Вероятно, столько активная борьба за Упамекано вызвана решение Алаба не продлевать контракт с «Баварией». Тут уже сам Давид анонсировал уход. Австриец сказал, что не будет пролонгировать соглашение с мюнхенским клубом. Что провёл в «Баварии» 13 лет и решение покинуть команду далось очень сложно, но нужен новый вызов, новый чемпионат. СМИ фаворитом в борьбе за Давида Алабу называют мадридский «Реал». Флорентино Перес никак не может договориться о новом контракте с Серхио Рамосом и планирует подписать австрийца на замену капитану, посматривающему в сторону «ПСЖ».