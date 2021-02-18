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«Краснодар» исключил Сафонова из заявки на сезон в РПЛ

18 Февраля 2021, 16:13,

«Краснодар» исключил голкипера Матвея Сафонова из заявки на сезон российской Премьер-лиги, такая информация была опубликована на сайте турнира.

Стоит отметить, что 21-летний россиянин не принимал участия в матчах «Краснодара» на сборах в Дубае и Марбелье. О причинах отзаявки Сафонова не сообщается.

Голкипер принял участие в двадцати матчах «Краснодара» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил двадцать восемь голов.

После девятнадцати матчей подопечные Мусаева занимают седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе тридцать зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Матвей Сафонов
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Комментарии (1)
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0
k-007
18 Февраля 2021, 18:24

зенит?

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