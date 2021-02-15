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​Рондон стал игроком ЦСКА

15 Февраля 2021, 14:08,

ЦСКА посредством официального сайта объявил о переходе в свои ряды нападающего Саломона Рондона. Московский клуб арендовал венесуэльского футболиста до конца нынешнего сезона. Рондон уже прибыл в расположение «армейцев» и даже провёл тренировочное занятие в Испании.

Саломона Рондона прекрасно знают российские болельщики. В своё время форвард выступал в Премьер-лиге России за «Рубин» и «Зенит». В последнее время венесуэлец защищал цвета китайского «Далянь Про».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» первым сообщило, что ЦСКА арендует, а не купит Рондона.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после девятнадцати сыгранных туров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Саломон Рондон, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Далянь Ифан
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Комментарии (1)
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kalibr
15 Февраля 2021, 15:09

Сомнительный трансфер, на данный момент.

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