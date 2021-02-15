ЦСКА объявил о подписании норвежца Бохинена

Норвежский полузащитник Эмиль Бохинен перебрался в российскую Премьер-лигу, заключив долгосрочное трудовое соглашение с московским ЦСКА. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Контракт 21-летнего хавбека с «армейцами» рассчитан до середины 2025-го года. Сумма трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро. Футболист уже прибыл на тренировочный сбор команды, который проходит в Испании.

Эмиль является воспитанником академии «Стабека». За эту команду он провел 92 поединка, отметившись 11 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Бохинен выступал за сборные Норвегии различных возрастов.