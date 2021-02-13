Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Карпин: «А почему «Зенит» должен выходить из группы Лиги чемпионов?»

13 Февраля 2021, 20:24,

Валерий Карпин поговорил о результатах российских клубов в еврокубках. Рулевой «Ростова» затронул «Зенит», реагируя на тот факт, что питерцы второй сезон кряду не смогли выйти из группы Лиги чемпионов.

«А почему «Зенит» должен выходить из группы Лиги чемпионов, я не понимаю?» - вопрошает Карпин. «У них Малком? А в Австрии таких Малкомов пять, просто не такие раскрученные и за меньшие деньги», - рассказал тренер в программе «Инсайдеры», которая выходит на свет на телеканале «Матч Премьер».

Отметим, что «Ростов» и сам неудачно выступил в этом евросезоне. Уже в квалификации Лиги Европы команда Валерия Карпина в родных стенах уступила израильскому «Маккаби» из города Хайфа со счётом 1:2.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Ростов, Валерий Карпин
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