​Карпин: «А почему «Зенит» должен выходить из группы Лиги чемпионов?»

Валерий Карпин поговорил о результатах российских клубов в еврокубках. Рулевой «Ростова» затронул «Зенит», реагируя на тот факт, что питерцы второй сезон кряду не смогли выйти из группы Лиги чемпионов.

«А почему «Зенит» должен выходить из группы Лиги чемпионов, я не понимаю?» - вопрошает Карпин. «У них Малком? А в Австрии таких Малкомов пять, просто не такие раскрученные и за меньшие деньги», - рассказал тренер в программе «Инсайдеры», которая выходит на свет на телеканале «Матч Премьер».

Отметим, что «Ростов» и сам неудачно выступил в этом евросезоне. Уже в квалификации Лиги Европы команда Валерия Карпина в родных стенах уступила израильскому «Маккаби» из города Хайфа со счётом 1:2.