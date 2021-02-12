​«Зенит» не отпускает топового игрока, Месси разозлился на «ПСЖ», а Бэйл подставил Моуринью – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, как «Зенит» не отпускает Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт», почему Лионель Месси разозлился на «ПСЖ», и что происходит в отношениях между Гаретом Бэйлом и Жозе Моуринью. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» не отпускает топового игрока

Учитывая общий уровень РПЛ, о Себастьяне Дриусси вполне можно говорить как о топ-футболисте. Проблема в том, что полностью раскрыть свой потенциал в «Зените» форвард так и не смог. Возможно, этому поспособствовал характер игрока, в частности его недовольство игровой позицией на поле. Как бы там ни было, а всего лишь за один год оценочная стоимость Дриусси по версии transfermarkt снизилась с 16 до 10 миллионов евро. Это серьёзное падение.

Дриусси очень хочет вернуться в «Ривер Плейт» и ради аренды в родной клуб даже готов продлить контракт с «Зенитом», о чём писали СМИ на неделе. Питерскому клубу это может быть нужно, чтобы через год-полтора не расстаться с игроком за маленькие деньги или вообще бесплатно. Впрочем, «сине-бело-голубые» рассчитывают на Дриусси во второй части сезона и не хотят его отпускать. Более того, слухи говорят о недовольстве «Зенита» действиями «Ривера». Аргентинский клуб не выходил на питерцев и начал вести переговоры с футболистом, не получив одобрения.

Мбаппе поставил «ПСЖ» условие продления контракта

Будущее Килиана Мбаппе остаётся горячей темой для слухов. По появившейся информации, талантливый форвард поставил «ПСЖ» условие. Мбаппе готов продлить контракт, если в нём будет прописана возможность перейти в «Реал» либо другой топ-клуб Европы за определённую сумму трансфера. Вопрос теперь в том, о какой сумме может идти речь. Наверняка клуб захочет получить за Килиана как можно больше, в то время как игрок заинтересован во включении в этот пункт адекватной цены в нынешних реалиях. Кстати, действующий контракт форварда рассчитан до лета 2022 года, так что позиции игрока в переговорах являются сильными.

Месси разозлился на «ПСЖ»

Нравится представителям «Барселоны» или нет, а о будущем Лионеля Месси говорили, говорят и будут говорить. Аргентинец собирается дождаться результатов выборов в клубе, чтобы обсудить с победителем гонки ситуацию, однако претенденты на его подписание ждать не собираются. «ПСЖ» выбрал достаточно агрессивную тактику – в клубе открыто говорят о заинтересованности в трансфере Месси на уровне спортивного директора. По слухам, Лионеля это злит, ведь внимание к нему и без того повышенное на фоне раскрытия данных контракта, который истекает.

«Челси» готов вернуть Азара

Полтора года назад Эден Азар осуществил мечту детства, став игроком «Реала». Впрочем, с того момента карьера бельгийца пошла под откос – постоянные травмы не позволяют Азару не то чтобы засиять, а даже заиграть в Мадриде на стабильной основе. На неделе появилась информация о том, что Эден может вернуться в «Челси». Впрочем, атакующая линия у лондонцев и без того перегружена, и не совсем понятно, как «пенсионеры» смогут вписать бельгийского вингера в состав. И всё же слухи говорят о том, что «Челси» готов заплатить за Азара 40-50 миллионов евро.

У Моуринью конфликт с Бэйлом

Ожидалось, что возвращение в «Тоттенхэм» поможет Гарету Бэйлу восстановить былую форму. Тем не менее, валлиец в нынешнем сезоне не впечатляет. Слухи говорят о том, что Жозе Моуринью уже откровенно устал от Бэйла. Более того, появилась информация о конфликте игрока с тренером. Якобы Моуринью не понравился пост Бэйла в Instagram о «хорошей тренировке». Жозе увидел в этом тонкий укол в свой адрес. Тренер считает, что такими публикациями Гарет его подставляет под удар в СМИ.