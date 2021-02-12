​«Зенит» не отпускает топового игрока, Месси разозлился на «ПСЖ», а Бэйл подставил Моуринью – в главных слухах недели

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12 Февраля 2021, 19:51,
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В главных слухах недели вы узнаете о том, как «Зенит» не отпускает Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт», почему Лионель Месси разозлился на «ПСЖ», и что происходит в отношениях между Гаретом Бэйлом и Жозе Моуринью. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
«Зенит» не отпускает топового игрока
Учитывая общий уровень РПЛ, о Себастьяне Дриусси вполне можно говорить как о топ-футболисте. Проблема в том, что полностью раскрыть свой потенциал в «Зените» форвард так и не смог. Возможно, этому поспособствовал характер игрока, в частности его недовольство игровой позицией на поле. Как бы там ни было, а всего лишь за один год оценочная стоимость Дриусси по версии transfermarkt снизилась с 16 до 10 миллионов евро. Это серьёзное падение.
Дриусси очень хочет вернуться в «Ривер Плейт» и ради аренды в родной клуб даже готов продлить контракт с «Зенитом», о чём писали СМИ на неделе. Питерскому клубу это может быть нужно, чтобы через год-полтора не расстаться с игроком за маленькие деньги или вообще бесплатно. Впрочем, «сине-бело-голубые» рассчитывают на Дриусси во второй части сезона и не хотят его отпускать. Более того, слухи говорят о недовольстве «Зенита» действиями «Ривера». Аргентинский клуб не выходил на питерцев и начал вести переговоры с футболистом, не получив одобрения.Embed from Getty Images
Мбаппе поставил «ПСЖ» условие продления контракта
Будущее Килиана Мбаппе остаётся горячей темой для слухов. По появившейся информации, талантливый форвард поставил «ПСЖ» условие. Мбаппе готов продлить контракт, если в нём будет прописана возможность перейти в «Реал» либо другой топ-клуб Европы за определённую сумму трансфера. Вопрос теперь в том, о какой сумме может идти речь. Наверняка клуб захочет получить за Килиана как можно больше, в то время как игрок заинтересован во включении в этот пункт адекватной цены в нынешних реалиях. Кстати, действующий контракт форварда рассчитан до лета 2022 года, так что позиции игрока в переговорах являются сильными.Embed from Getty Images
Месси разозлился на «ПСЖ»
Нравится представителям «Барселоны» или нет, а о будущем Лионеля Месси говорили, говорят и будут говорить. Аргентинец собирается дождаться результатов выборов в клубе, чтобы обсудить с победителем гонки ситуацию, однако претенденты на его подписание ждать не собираются. «ПСЖ» выбрал достаточно агрессивную тактику – в клубе открыто говорят о заинтересованности в трансфере Месси на уровне спортивного директора. По слухам, Лионеля это злит, ведь внимание к нему и без того повышенное на фоне раскрытия данных контракта, который истекает.Embed from Getty Images
«Челси» готов вернуть Азара
Полтора года назад Эден Азар осуществил мечту детства, став игроком «Реала». Впрочем, с того момента карьера бельгийца пошла под откос – постоянные травмы не позволяют Азару не то чтобы засиять, а даже заиграть в Мадриде на стабильной основе. На неделе появилась информация о том, что Эден может вернуться в «Челси». Впрочем, атакующая линия у лондонцев и без того перегружена, и не совсем понятно, как «пенсионеры» смогут вписать бельгийского вингера в состав. И всё же слухи говорят о том, что «Челси» готов заплатить за Азара 40-50 миллионов евро.Embed from Getty Images
У Моуринью конфликт с Бэйлом
Ожидалось, что возвращение в «Тоттенхэм» поможет Гарету Бэйлу восстановить былую форму. Тем не менее, валлиец в нынешнем сезоне не впечатляет. Слухи говорят о том, что Жозе Моуринью уже откровенно устал от Бэйла. Более того, появилась информация о конфликте игрока с тренером. Якобы Моуринью не понравился пост Бэйла в Instagram о «хорошей тренировке». Жозе увидел в этом тонкий укол в свой адрес. Тренер считает, что такими публикациями Гарет его подставляет под удар в СМИ.Embed from Getty Images
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Барселона, Реал Мадрид, Челси, Тоттенхэм, ПСЖ, Жозе Моуринью, Лионель Месси, Гарет Бэйл, Эден Азар, Килиан Мбаппе, Ривер Плейт, Себастьян Дриусси, Главные слухи недели