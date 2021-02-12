Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Оздоев: «В РПЛ против «Зенита» 80% команд играют от обороны, а в Европе команды хотят играть в футбол»

12 Февраля 2021, 18:25,

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев высказался по поводу интенсивности футбола в России и Европе.

«Мне кажется, интенсивность задаётся уровнем чемпионата. «Зенит» свой темп в нём держит, но 80 процентов команд играют с нами от обороны, выстраивая по 5-6 защитников», - поделился мыслями Оздоев, чьи слова приводятся на клубном сайте питерцев. 

Футболист «Зенита» привёл в пример Германию, где клуб из региональной лиги обыграл в национальном кубке «Байер», а «Бавария» вылетела от представителя второго по рангу дивизиона. По мнению Оздоева, даже скромные немецкие команды не боятся проиграть.

Интенсивность игр в российском футболе в последнее время обсуждают часто на фоне неудачных выступлений команд из России в еврокубках.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Магомед Оздоев
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