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Нисимура покинул ЦСКА

11 Февраля 2021, 10:34,

Японский нападающий Такума Нисимура покинул московский ЦСКА. 24-летний футболист подписал полноценный трудовой договор с «Вегалта Сендай». Об этом рапортует пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Стоит отметить, что именно из этого японского коллектива Нисимура перебрался в стан «армейцев» летом 2018-го года. В составе московской команды Такума сыграл 24 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В текущем сезоне чемпионата Японии Нисимура принял участие в 20 матчах. Форвард записал себе в актив три гола (один - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Такума Нисимура, Вегальта Сендай
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Комментарии (1)
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Super fanat
11 Февраля 2021, 12:14

У Гайча хоть перспектива есть, этот совсем тухлый. Ну, удачи ему в Японии. Не помню, чтобы когда-то большие надежды подавал, но сейчас вообще не уровень.

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