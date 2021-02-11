Нисимура покинул ЦСКА

Японский нападающий Такума Нисимура покинул московский ЦСКА. 24-летний футболист подписал полноценный трудовой договор с «Вегалта Сендай». Об этом рапортует пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Стоит отметить, что именно из этого японского коллектива Нисимура перебрался в стан «армейцев» летом 2018-го года. В составе московской команды Такума сыграл 24 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В текущем сезоне чемпионата Японии Нисимура принял участие в 20 матчах. Форвард записал себе в актив три гола (один - с пенальти).