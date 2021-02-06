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​Дивеев тренируется индивидуально

06 Февраля 2021, 21:42,

Несколько дней назад ЦСКА сообщил о том, что защитник Игорь Дивеев получил травму голеностопа во время тренировки на испанском сборе.

В настоящее время Дивеев работает по индивидуальной программе, о чём сообщила пресс-служба «армейцев». После восстановительного занятия защитник ЦСКА пришёл посмотреть на тренировку основной группы. Соответствующее фото московский клуб показал в Twitter.

 

В сезоне 2020/2021 Игорь Дивеев принял участие в двадцати матчах ЦСКА в различных соревнованиях. Защитник «армейцев» записал на свой счёт один забитый гол и один результативный пас на партнёра.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев
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