​Дивеев тренируется индивидуально

Несколько дней назад ЦСКА сообщил о том, что защитник Игорь Дивеев получил травму голеностопа во время тренировки на испанском сборе.

В настоящее время Дивеев работает по индивидуальной программе, о чём сообщила пресс-служба «армейцев». После восстановительного занятия защитник ЦСКА пришёл посмотреть на тренировку основной группы. Соответствующее фото московский клуб показал в Twitter.

Дивей пока еще занимается индивидуально, но к полю всё равно тянет: после восстановительного занятия пришёл посмотреть на тренировку #Кампоамор2021 pic.twitter.com/nv42TMkXeH — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 6, 2021

В сезоне 2020/2021 Игорь Дивеев принял участие в двадцати матчах ЦСКА в различных соревнованиях. Защитник «армейцев» записал на свой счёт один забитый гол и один результативный пас на партнёра.