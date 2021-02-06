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«Спартак» победил солигорский «Шахтёр» благодаря голам Айртона и Соболева

06 Февраля 2021, 16:56,

Московский «Спартак» провел товарищескую встречу с солигорским «Шахтёром».

Подопечные Доменико Тедеско уступали после первого тайма со счетом 0:1, однако после перерыва смоги вырвать победу благодаря двум голам. Результативными ударами отметились защитник Айртон и нападающий Александр Соболев.

В составе «Шахтёра» гол забил экс-футболист «Спартака» Егор Филипенко.

Протокол игры  
Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск
    26' Филипенко Егор (0:1)
(1:1) Айртон Лукас 77'    
(2:1) Соболев Александр Сергеевич 80'    
Максименко Александр Мозес Виктор Джикия Георгий Гапонов Илья Маслов Павел Крал Алекс Умяров Наиль Урунов Остон Маркитесов Дмитрий Ларссон Джордан Понсе Эсекель
Запасные: Соболев Александр Сергеевич Игнатов Михаил Александрович Хендрикс Йоррит Айртон Лукас Кутепов Илья Жиго Самуэль Бакаев Зелимхан Акмурзин Тимур Зобнин Роман Ещенко Андрей Роша Педро
Гутор Александр Бегунов Роман Филипенко Егор Сачивко Александр Антич Никола Сзоке Юлиус Кендыш Юрий Ахмеди Вален Океухи Эзе Винсент Стасевич Игорь Дарбо Дембо
Запасные: Соланович Владислав Политевич Сергей Корзун Никита Белов Максим Малащицкий Игорь Макаренко Андрей Сотников Виктор Лицкевич Макар Подстрелов Дмитрий Хадаркевич Руслан Забелин Павел Шиндагоридзе Лаша Убайдуллаев Шахзодбек Дебелко Роман Иванович Иван Диасамидзе Гиорги
06 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев, Шахтёр Солигорск, Айртон Лукас
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Комментарии (5)
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0
sanay
06 Февраля 2021, 17:22

Игра Спартака вызывает множество вопросов: 1-й вратарская позиция.. Максименко продолжает играть не надежно, труслив на выходах, теряет расположение по центру в воротах, при попадании мяча в перекладину просто стоял и ловил мух. Я бы наигрывал основным вратарем Селихова. Умеет руководить защитниками, хорошо играет на выходах, не мандражит в матчах с топ-командами.. Гапонов далеко не подменщик Жиго.Маслов привозчиком был, таким и остается. Непонятно, почему Тэдеско слепо в него верит? Правый фланг надо однозначно усиливать.. если с Промесом не получится то будет большая проблема в матчах чемпа. Про десятку тоже не надо забывать.

0
779
06 Февраля 2021, 17:03

Видно, что под нагрузками.
Менее скоростным был Спартак по сравнению с предыдущим матчем. Особенно первый состав.
Не нравится, что продвижения в способах преодоления автобуса у нас не наблюдается. Оба забитых результат контратак свеженьких с замены да ещё против уставшего соперника.
Айртон и Соболев красавцы.
Урунов совсем потерян.
А Солигорск довольно состоятелен. Уровень наших середняков РПЛ.

1
sanay
06 Февраля 2021, 17:07

Урунов, Роша, Маслов, Гапонов, несостоятельны. Двух первых надо отдавать в аренду или если найдется покупатель, продавать.

0
779
06 Февраля 2021, 17:10

Первые двое - пассажиры, точно.
А в обороне без этих двоих у нас вообще никого не будет.

1
sanay
06 Февраля 2021, 17:23

может быть..

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