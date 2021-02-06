«Спартак» победил солигорский «Шахтёр» благодаря голам Айртона и Соболева

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06 Февраля 2021, 16:56,
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Московский «Спартак» провел товарищескую встречу с солигорским «Шахтёром».
Подопечные Доменико Тедеско уступали после первого тайма со счетом 0:1, однако после перерыва смоги вырвать победу благодаря двум голам. Результативными ударами отметились защитник Айртон и нападающий Александр Соболев.
В составе «Шахтёра» гол забил экс-футболист «Спартака» Егор Филипенко.
Протокол игры
|26' Филипенко Егор (0:1)
|(1:1) Айртон Лукас 77'
|(2:1) Соболев Александр Сергеевич 80'
Максименко Александр • Мозес Виктор • Джикия Георгий • Гапонов Илья • Маслов Павел • Крал Алекс • Умяров Наиль • Урунов Остон • Маркитесов Дмитрий • Ларссон Джордан • Понсе Эсекель
Гутор Александр • Бегунов Роман • Филипенко Егор • Сачивко Александр • Антич Никола • Сзоке Юлиус • Кендыш Юрий • Ахмеди Вален • Океухи Эзе Винсент • Стасевич Игорь • Дарбо Дембо
Запасные: Соланович Владислав • Политевич Сергей • Корзун Никита • Белов Максим • Малащицкий Игорь • Макаренко Андрей • Сотников Виктор • Лицкевич Макар • Подстрелов Дмитрий • Хадаркевич Руслан • Забелин Павел • Шиндагоридзе Лаша • Убайдуллаев Шахзодбек • Дебелко Роман • Иванович Иван • Диасамидзе Гиорги
06 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Александр Соболев, Шахтёр Солигорск, Айртон Лукас
Игра Спартака вызывает множество вопросов: 1-й вратарская позиция.. Максименко продолжает играть не надежно, труслив на выходах, теряет расположение по центру в воротах, при попадании мяча в перекладину просто стоял и ловил мух. Я бы наигрывал основным вратарем Селихова. Умеет руководить защитниками, хорошо играет на выходах, не мандражит в матчах с топ-командами.. Гапонов далеко не подменщик Жиго.Маслов привозчиком был, таким и остается. Непонятно, почему Тэдеско слепо в него верит? Правый фланг надо однозначно усиливать.. если с Промесом не получится то будет большая проблема в матчах чемпа. Про десятку тоже не надо забывать.
Видно, что под нагрузками.
Менее скоростным был Спартак по сравнению с предыдущим матчем. Особенно первый состав.
Не нравится, что продвижения в способах преодоления автобуса у нас не наблюдается. Оба забитых результат контратак свеженьких с замены да ещё против уставшего соперника.
Айртон и Соболев красавцы.
Урунов совсем потерян.
А Солигорск довольно состоятелен. Уровень наших середняков РПЛ.
Урунов, Роша, Маслов, Гапонов, несостоятельны. Двух первых надо отдавать в аренду или если найдется покупатель, продавать.
Первые двое - пассажиры, точно.
А в обороне без этих двоих у нас вообще никого не будет.
может быть..