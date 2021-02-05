«Уфа» объявила о переходе защитника «Сток Сити»

Защитник «Сток Сити» Мориц Бауэр вернулся в чемпионат России. Австрийский игрок перешел в «Уфу» на правах аренды до конца нынешнего сезона, об этом рапортует пресс-служба клуба.

29-летний австрийский футболист имеет опыт выступлений в РПЛ. С 2016-го по 2018-й год Мориц защищал цвета казанского «Рубина». В Англию Бауэр перебрался зимой 2018-го года.

Действующий трудовой договор защитника со «Сток Сити» рассчитан еще на два с половиной года.

В прошлом сезоне австриец играл на правах аренды за «Селтик».

После 19 туров чемпионата России «Уфа» набрала 13 баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.