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«Уфа» объявила о переходе защитника «Сток Сити»

05 Февраля 2021, 09:12,

Рубин

Защитник «Сток Сити» Мориц Бауэр вернулся в чемпионат России. Австрийский игрок перешел в «Уфу» на правах аренды до конца нынешнего сезона, об этом рапортует пресс-служба клуба.

29-летний австрийский футболист имеет опыт выступлений в РПЛ. С 2016-го по 2018-й год Мориц защищал цвета казанского «Рубина». В Англию Бауэр перебрался зимой 2018-го года.

Действующий трудовой договор защитника со «Сток Сити» рассчитан еще на два с половиной года.

В прошлом сезоне австриец играл на правах аренды за «Селтик».

После 19 туров чемпионата России «Уфа» набрала 13 баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уфа, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Мориц Бауэр
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