Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав сравнил жизнь в России и Казахстане.

«Жизнь почти такая же. Если говорить об Алматы, то город поменьше, чем Москва, но он меня очень сильно удивил своими условиями для жизни — здесь все на высшем уровне», - цитирует бразильского нападающего Sport24.

Вагнер Лав, известный по выступлениям за ЦСКА, перешёл в «Кайрат» в июле, за это время он успел сыграть пятнадцать матчей за клуб из Казахстана, забил десять голов и отдал восемь голевых передач. Контракт нападающего с «Кайратом» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

В летнее трансферное окно интерес к Вагнер Лаву проявлял ЦСКА.