Шкурин: «Нет сил проводить свободное время как-то иначе, кроме как спать или смотреть какой-то ролик»

Форвард ЦСКА Илья Шкурин на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Мурсией» (3:1).

- Ты сегодня провел на поле 90 минут, команда выиграла. Как оценишь матч?

- Хорошо, что выиграли, получили хорошую нагрузку на сборах, но плохо, что пропустили.

- Какая именно у тебя была конкретно установка? Потому что много было теории перед матчем, в перерыве тренер что-то постоянно показывал.

- Играть агрессивно, прессинговать линию высоко, бежать за спину, открываться, создавать пространство для инсайдов.

- Второй гол ты забил с передачи Эджуке, а вот расскажи про первый, потому что там затолкали тебя, ты открывался, что-то непонятное.

- С камеры, наверное, лучше было видно. Я сам не понял, что произошло. Сбоку парень подкатился, и мяч оказался в сетке, не знаю.

- Этот гол, можно сказать, не ты забил?

- Не знаю, надо посмотреть в повторе.

- Как выдерживаешь нагрузки здесь, или для тебя все нормально проходит?

- Как и все, тяжело. Наверное, сборы для того и существуют, чтобы все получили серьезную нагрузку, и было проще в чемпионате.

- В прошлом году в свой первый Кампоамор ты был немножечко обособленным, а сейчас ты больше общаешься с ребятами. Расскажи, с кем ты больше времени проводишь.

- Я уже год в команде, со всеми общаюсь. У меня нет сил проводить свободное время как-то иначе, кроме как спать или лежать и смотреть какой-то ролик на YouTube. Без разницы какие, без разбору, лишь бы на фоне играло. Чтобы от одиночества с ума не сходить.