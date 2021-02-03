Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов получил травму на сборе в Испании.

Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», российский футболист повредил голеностоп и пропустит две недели.

26-летний Живоглядов сыграл двадцать два матча за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя голевыми передачами. Действующее соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

После девятнадцати туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе двадцать восемь очков.

Напомним, что «железнодорожники» заняли последнее место в групповом этапе Лиги чемпионов и не сыграют в еврокубках весной.