Лысцов: «Я переживал за «Локомотив», даже когда не был в команде»

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов рассказал, что переживает из-за положения «железнодорожников» в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

«Конечно, переживаю из-за турнирного положения. Я переживал за «Локомотив», даже когда не был в команде. И всегда буду переживать. Мы все хотим выигрывать и работаем на все сто», - цитирует Лысцова пресс-служба «железнодорожников».

После девятнадцати туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» уже на тринадцать зачетных баллов.

25-летний Лысцов является воспитанником «железнодорожников», но вернулся в клуб он лишь в августе 2020 года.