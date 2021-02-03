Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лысцов: «Я переживал за «Локомотив», даже когда не был в команде»

03 Февраля 2021, 00:56,

Global Look Press

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов рассказал, что переживает из-за положения «железнодорожников» в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

«Конечно, переживаю из-за турнирного положения. Я переживал за «Локомотив», даже когда не был в команде. И всегда буду переживать. Мы все хотим выигрывать и работаем на все сто», - цитирует Лысцова пресс-служба «железнодорожников».

После девятнадцати туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» уже на тринадцать зачетных баллов.

25-летний Лысцов является воспитанником «железнодорожников», но вернулся в клуб он лишь в августе 2020 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Виталий Лысцов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола