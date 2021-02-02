«Ростов» поздравил Карпина с днём рождения

Сегодня, второго февраля, день рождения празднует главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Специалисту исполнилось 52 года.

«От всей души желаем нашему главному тренеру здоровья, побед, а самое главное - всегда оставаться в такой же прекрасной физической форме, как и сейчас!», - гласит сообщение пресс-службы клуба.

Напомним, что Карпин занимает пост рулевого «Ростова» с 2018-го года.

По итогам 19 туров российской Премьер-лиги команда из Ростова-на-Дону занимает пятое место в турнирной таблице. На счету подопечных Карпина 32 набранных очка.

В первом матче после зимнего перерыва «Ростов» на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Игра пройдет 27-го февраля.