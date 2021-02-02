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Паршивлюк ушёл из «Спартака» из-за ветеранов команды

02 Февраля 2021, 12:17,

ФК "Краснодар"

Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк вспомнил о деталях ухода из команды в 2016 году после девяти лет, проведенных в стане «красно-белых». Опытный игрок подтвердил, что его уход из «Спартака» был инициирован некоторыми старожилами команды, которые попросили об этом тогдашнего главного тренера Массимо Карерру. Паршивлюк добавил, что речь идет о группе из 2-3 ветеранов.

Также он спрогнозировал потенциальную реакцию бывшего наставника Дмитрия Аленичева на свои слова: «Он скажет, что все это полный бред, такого не было, Паршивлюк просто не соответствовал уровню «Спартака» из-за своих повреждений, третье, четвертое, пятое», - заявил Паршивлюк Sport24.

Напомним, что сейчас воспитанник «Спартака» играет в «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Сергей Паршивлюк
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