Паршивлюк ушёл из «Спартака» из-за ветеранов команды

Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк вспомнил о деталях ухода из команды в 2016 году после девяти лет, проведенных в стане «красно-белых». Опытный игрок подтвердил, что его уход из «Спартака» был инициирован некоторыми старожилами команды, которые попросили об этом тогдашнего главного тренера Массимо Карерру. Паршивлюк добавил, что речь идет о группе из 2-3 ветеранов.

Также он спрогнозировал потенциальную реакцию бывшего наставника Дмитрия Аленичева на свои слова: «Он скажет, что все это полный бред, такого не было, Паршивлюк просто не соответствовал уровню «Спартака» из-за своих повреждений, третье, четвертое, пятое», - заявил Паршивлюк Sport24.

Напомним, что сейчас воспитанник «Спартака» играет в «Динамо».