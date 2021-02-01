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Датский «Вайле» арендовал Онугху

01 Февраля 2021, 21:24,

Global Look Press

Нападающий «Краснодара» Герман Онугха, выступавший в первой части сезона за «Тамбов», перешёл в датский «Вайле» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба российского клуба, соглашение рассчитано до конца сезона, оно предусматривает право выкупа по окончании аренды.

«Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», - говорится в заявлении пресс-службы краснодарцев.

24-летний россиянин забил семь голов в четырнадцати матчах нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Герман Онугха, Вайле
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