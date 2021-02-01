​«Спартак» сможет выкупить Промеса за 9 млн евро

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01 Февраля 2021, 16:41,
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Нападающий Куинси Промес близок к возвращению в «Спартак». Издание De Telegraaf раздобыло некоторые подробности будущей сделки. По данным источника, «красно-белые» возьмут Промеса в аренду до конца сезона с правом выкупа. Московский клуб будет иметь возможность выкупить форварда примерно за девять миллионов евро.
Напомним, Промес провёл в «Спартаке» четыре сезона, пока не ушёл летом 2018 года. В составе московской команды голландский футболист сыграл в различных соревнованиях сто тридцать пять матчей, забил шестьдесят шесть голов и отдал тридцать три результативных паса на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес