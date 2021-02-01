​«Спартак» сможет выкупить Промеса за 9 млн евро

Нападающий Куинси Промес близок к возвращению в «Спартак». Издание De Telegraaf раздобыло некоторые подробности будущей сделки. По данным источника, «красно-белые» возьмут Промеса в аренду до конца сезона с правом выкупа. Московский клуб будет иметь возможность выкупить форварда примерно за девять миллионов евро.

Напомним, Промес провёл в «Спартаке» четыре сезона, пока не ушёл летом 2018 года. В составе московской команды голландский футболист сыграл в различных соревнованиях сто тридцать пять матчей, забил шестьдесят шесть голов и отдал тридцать три результативных паса на партнёров.