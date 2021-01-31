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Булут рассказал о травмах Игбуна и Комличенко

31 Января 2021, 09:22,

Global Look Press

Тренер «Динамо» Волкан Булут ответил на вопрос о травмах нападающих Сильвестра Игбуна и Николая Комличенко.

«У них были небольшие проблемы. Сейчас они восстанавливаются, и я надеюсь, что мы увидим их на следующей неделе», - цитирует Булута пресс-служба «Динамо».

На данный момент москвичи проводят сборы в Турции, где вчера был обыгран братиславский «Слован» (4:2).

После девятнадцати туров московское «Динамо» занимает шестое место в российской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Зенита» на одиннадцать зачетных баллов.

Уже через три недели подопечные Сандро Шварца в рамках 1/8 финала Кубка России встретятся с московским «Спартаком».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Николай Комличенко, Сильвестр Игбун, Волкан Булут
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