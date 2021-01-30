Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хван: «Хочу поскорее вернуться в общую группу «Рубина»

30 Января 2021, 13:49,

Instagram

Хавбек казанского «Рубина» Хван Ин Бом в беседе с клубной пресс-службой рассказал о своем самочувствии.

«Чувствую себя хорошо, но пока не тренируюсь в общей группе. Из-за отпуска я не играл почти месяц. Моя форма пока чуть хуже остальных. Единственное, что я хочу - это вернуться в общую группу как можно скорее», - заявил 24-летний футболист.

В текущем сезоне чемпионата России полузащитник сыграл 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

На зимний перерыв казанский «Рубин» ушел на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету подопечных Леонида Слуцкого 28 набранных баллов.

Чемпионат России возобновится в конце февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Хван Ин Бом
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола