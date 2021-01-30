Хван: «Хочу поскорее вернуться в общую группу «Рубина»

Хавбек казанского «Рубина» Хван Ин Бом в беседе с клубной пресс-службой рассказал о своем самочувствии.

«Чувствую себя хорошо, но пока не тренируюсь в общей группе. Из-за отпуска я не играл почти месяц. Моя форма пока чуть хуже остальных. Единственное, что я хочу - это вернуться в общую группу как можно скорее», - заявил 24-летний футболист.

В текущем сезоне чемпионата России полузащитник сыграл 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

На зимний перерыв казанский «Рубин» ушел на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету подопечных Леонида Слуцкого 28 набранных баллов.

Чемпионат России возобновится в конце февраля.