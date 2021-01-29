Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мусаев стал игроком «Рубина», «Зенит» сохранил за собой право первоначального выкупа

29 Января 2021, 16:52,

Global Look Press

«Рубин» объявил о приобретении у «Зенита» полузащитника Леона Мусаева.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на пять лет. Отмечается, что «Зенит» сохранил за собой право первоначального выкупа. За «Рубин» Мусаев будет выступать под 38-м номером.

Интересно, что казанцы выложили в «Твиттер» фотоколлаж с отсылкой к небезызвестному фильму «Леон».

Мусаев является воспитанником «Зенита», в нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах питерского клуба во всех турнирах, проведя в общей сложности на поле всего лишь 106 минут. Голевыми действиями полузащитник не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Рубин, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Леон Мусаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
Максименко может сменить «Спартак» на клуб АПЛ
Максименко может сменить «Спартак» на клуб АПЛ
Тухель - новый главный тренер «Челси»
Тухель - новый главный тренер «Челси»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола