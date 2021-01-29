Мусаев стал игроком «Рубина», «Зенит» сохранил за собой право первоначального выкупа

«Рубин» объявил о приобретении у «Зенита» полузащитника Леона Мусаева.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на пять лет. Отмечается, что «Зенит» сохранил за собой право первоначального выкупа. За «Рубин» Мусаев будет выступать под 38-м номером.

Интересно, что казанцы выложили в «Твиттер» фотоколлаж с отсылкой к небезызвестному фильму «Леон».

Мусаев является воспитанником «Зенита», в нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах питерского клуба во всех турнирах, проведя в общей сложности на поле всего лишь 106 минут. Голевыми действиями полузащитник не отметился.