Максименко может сменить «Спартак» на клуб АПЛ

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28 Января 2021, 11:46,
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Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, рапортует издание Metaratings.ru.
Интерес к 22-летнему российскому голкиперу проявляет лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» подыскивают нового голкипера, поскольку первому номеру команды Лукашу Фабьянски вскоре исполнится 36 лет, а резервисту Даррену Рэндольфу - 34.
В текущем сезоне чемпионата России Максименко провел 19 поединков, в которых пропустил 20 голов. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2023-го года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 11 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Александр Максименко
Селихов так-то хороший (был) вратарь. Заглох за спиной Максименко и теперь просится на выход. Этот трансфер помог бы перезапустить и его карьеру. Да и наших давно в Англии не было.
Буду только рад, если так и случится. Лучше прогрессировать, пусть даже в крепком середняке, но АПЛ, чем быть на виду, пусть даже в топе, но в нашем болоте.
если это правда, и всё получиться с трансфером - это будет супер. Саня талант, и в 22 года развиваться в АПЛ это самое оно.
ай.. давай-давай.. этоть тебе не против тамбова с уфой вытаскивац.. кошелку побольше с собой захвати.. пригодится.. )))
Лямов за 20 вполне можно отпустить.
Дешевле в клуб апл смысла продавать нет.