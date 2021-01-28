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Максименко может сменить «Спартак» на клуб АПЛ

28 Января 2021, 11:46,

Global Look Press

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, рапортует издание Metaratings.ru.

Интерес к 22-летнему российскому голкиперу проявляет лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» подыскивают нового голкипера, поскольку первому номеру команды Лукашу Фабьянски вскоре исполнится 36 лет, а резервисту Даррену Рэндольфу - 34.

В текущем сезоне чемпионата России Максименко провел 19 поединков, в которых пропустил 20 голов. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2023-го года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 11 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Александр Максименко
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Комментарии (5)
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0
CELTIC FROST
28 Января 2021, 13:29

Селихов так-то хороший (был) вратарь. Заглох за спиной Максименко и теперь просится на выход. Этот трансфер помог бы перезапустить и его карьеру. Да и наших давно в Англии не было.

0
CELTIC FROST
28 Января 2021, 13:28

Буду только рад, если так и случится. Лучше прогрессировать, пусть даже в крепком середняке, но АПЛ, чем быть на виду, пусть даже в топе, но в нашем болоте.

1
spartakUEFA
28 Января 2021, 12:56

если это правда, и всё получиться с трансфером - это будет супер. Саня талант, и в 22 года развиваться в АПЛ это самое оно.

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0
ингерман
28 Января 2021, 12:52

ай.. давай-давай.. этоть тебе не против тамбова с уфой вытаскивац.. кошелку побольше с собой захвати.. пригодится.. )))

0
Diman777
28 Января 2021, 12:20

Лямов за 20 вполне можно отпустить.
Дешевле в клуб апл смысла продавать нет.

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