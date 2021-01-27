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ЦСКА отзаявил Гайча

27 Января 2021, 23:29,

Global Look Press

ЦСКА исключил Адольфо Гайча из заявки на сезон. Об этом следует из информации об отзаявках футболистов на официальном сайте российской Премьер-лиги.

В ближайшее время Гайч должен на правах аренды перебраться в «Беневенто», представляющий Серию А. В четверг форвард должен пройти медицинское обследование. Проведя половину сезона в ЦСКА, аргентинский форвард толком заиграть так и не смог. В восемнадцати поединках за «армейцев» Гайч забил только один гол.

Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, то прошлым летом ЦСКА заплатил за трансфер Адольфо Гайча восемь с половиной миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Адольфо Гайч
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