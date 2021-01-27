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Уткин: «Вся история с Жалолиддиновым в «Локомотиве» - смешное позорище»

27 Января 2021, 17:09,

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Известный журналист Василий Уткин отреагировал на решение «Локомотива» разорвать контракт с полузащитником Жасуром Жалолиддиновым.

«Это, конечно, такое смешное позорище - вся история с Жасуром Жалолиддиновым в «Локомотиве». Как и всё, к чему прикасается Юрий Белоус», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что 18-летний футболист стал игроком «Локомотива» летом, так и не сыграв ни одного матча за московский клуб. «Железнодорожники» отдали Жасура в аренду в «Тамбов», но и там полузащитник сборной Узбекистана на поле не появлялся.

Отметим, что в августе ПФЛ Узбекистана обратилась в местную федерацию футбола с просьбой изучить трансфер Жалолиддинова.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Василий Уткин, Жасур Жалолиддинов
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Комментарии (1)
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Super fanat
27 Января 2021, 17:36

Ну, бывает, игрок не подошёл, в чём позорище-то? А вот когда молодые люди, как в случае с Зенитом, отказываются ехать в Россию даже под предлогом большого заработка, это да, позор.

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