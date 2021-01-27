Уткин: «Вся история с Жалолиддиновым в «Локомотиве» - смешное позорище»

|
27 Января 2021, 17:09,
|
|
Известный журналист Василий Уткин отреагировал на решение «Локомотива» разорвать контракт с полузащитником Жасуром Жалолиддиновым.
«Это, конечно, такое смешное позорище - вся история с Жасуром Жалолиддиновым в «Локомотиве». Как и всё, к чему прикасается Юрий Белоус», - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что 18-летний футболист стал игроком «Локомотива» летом, так и не сыграв ни одного матча за московский клуб. «Железнодорожники» отдали Жасура в аренду в «Тамбов», но и там полузащитник сборной Узбекистана на поле не появлялся.
Отметим, что в августе ПФЛ Узбекистана обратилась в местную федерацию футбола с просьбой изучить трансфер Жалолиддинова.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Василий Уткин, Жасур Жалолиддинов
Ну, бывает, игрок не подошёл, в чём позорище-то? А вот когда молодые люди, как в случае с Зенитом, отказываются ехать в Россию даже под предлогом большого заработка, это да, позор.