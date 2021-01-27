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Федун: «Надеемся, что Кокорин будет достойно представлять РПЛ»

27 Января 2021, 14:34,

Global Look Press

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина — это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ», - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 27 января, российский нападающий подписал долгосрочный контракт с «Фиорентиной». Трансфер Кокорина обошёлся «фиалкам» в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Александр сыграл лишь восемь матчей и забил два гола.

«Фиорентина» после девятнадцати туров занимает двенадцатое место в чемпионате Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Леонид Федун
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Комментарии (1)
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1
ингерман
27 Января 2021, 14:50

ай.. он оказываеца посланец рпл.. ну усе берегись - едет сашка-зашебись.. )))

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