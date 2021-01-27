Федун: «Надеемся, что Кокорин будет достойно представлять РПЛ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина — это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ», - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 27 января, российский нападающий подписал долгосрочный контракт с «Фиорентиной». Трансфер Кокорина обошёлся «фиалкам» в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Александр сыграл лишь восемь матчей и забил два гола.

«Фиорентина» после девятнадцати туров занимает двенадцатое место в чемпионате Италии.