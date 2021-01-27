Кокорин обратился к болельщикам «Спартака»

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27 Января 2021, 12:15,
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин обратился к поклонникам московского «Спартака» после подписания контракта с итальянским клубом.
«Спасибо, что тепло приняли в команду. Не было негатива, как я почувствовал. Для меня все было позитивно, если не брать травмы. Но выступление могло быть намного лучше. Всем спасибо», - передает слова 29-летнего форварда пресс-служба столичного клуба.
Напомним, что трудовой договор Александра с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024-го года. За трансфер нападающего флорентийский клуб заплатил московскому «Спартаку» 4,5 миллиона евро.
В текущем сезоне РПЛ форвард провел восемь матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин