«Локомотив» расторг контракт с Жалолиддиновым

Полузащитник Жасур Жалолиддинов больше не является игроком «Локомотива». О расторжении контракта с 18-летним узбекистанским футболистом сообщила пресс-служба московского клуба. Жалолиддинов сменил «Бунёдкор» на «Локомотив» прошлым летом, но позже был исключен из заявки клуба, став «лишним легионером». Подающему надежды хавбеку пришлось уйти в аренду в «Тамбов», где он так и не получил в итоге игрового времени.

Ранее агент Юрий Белоус заявлял, что Жасурбек Жалолиддинов не играл в «Локомотиве» из-за «дров Райковича и Камано».

Трансферная стоимость Жалолиддинова оценивается в 700 тысяч евро.