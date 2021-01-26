Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Локомотив» расторг контракт с Жалолиддиновым

26 Января 2021, 22:38,


Полузащитник Жасур Жалолиддинов больше не является игроком «Локомотива». О расторжении контракта с 18-летним узбекистанским футболистом сообщила пресс-служба московского клуба. Жалолиддинов сменил «Бунёдкор» на «Локомотив» прошлым летом, но позже был исключен из заявки клуба, став «лишним легионером».  Подающему надежды хавбеку пришлось уйти в аренду в «Тамбов», где он так и не получил в итоге игрового времени.

Ранее агент Юрий Белоус заявлял, что Жасурбек Жалолиддинов не играл в «Локомотиве» из-за «дров Райковича и Камано».

Трансферная стоимость Жалолиддинова оценивается в 700 тысяч евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Жасур Жалолиддинов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола