Азмун готов покинуть «Зенит»

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26 Января 2021, 10:40,
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Один из лидеров атакующей линии «Зенита» Сердар Азмун ответил на вопрос о возможном уходе из петербургского клуба.
«Я действительно говорил, что много чего добился, много чему научился в России. Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне - почему нет? Каждый спортсмен должен стремиться к этому», - передает слова иранского нападающего издание «Спорт-экспресс».
Ранее СМИ сообщали об интересе к Сердару со стороны дортмундской «Боруссии» и «Наполи».
26-летний бомбардир защищает цвета «Зенита» с 2019-го года. В текущем сезоне российской Премьер-лиги Азмун провел 15 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей и две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Сердар Азмун
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